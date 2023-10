Latina | agenti inseguono un pusher | arrestato per spaccio di hashish in pieno centro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 ottobre 2023) La Polizia di Stato, Questura di, durante i controlli ad alto impatto sul territorio, nell’ambito della lotta ai reati comuni come lodi droga, ha tratto in arresto un 30enne accusato di detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. Ad aggiungersi, l’uomo ha opposto anche resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Arrestati un: sequestrate diverse dosi die contanti derivati dalloNella serata di giovedì 26 ottobre, i poliziotti impegnati nel servizio di controllo sul territorio di, mentre transitavano in una strada delcittadino hanno notato due individui intenti a scambiarsi qualcosa. I due, alla vista della pattuglia, si sarebbero dileguati in direzioni opposte, ...