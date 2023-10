L’annuncio israeliano | “Siamo ancora a Gaza” Gli Usa | dipende solo da Israele ciò che accadrà nella Striscia

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 28 ottobre 2023) Quello che succederàdi“è una decisione esclusivamente israeliana”. Lo ha chiarito il generale dei Marine Eric b, dando notizia del rientro negli Stati Uniti del generale James Glynn, l’esperto di guerriglia urbana che era stato inviato nei giorni scorsi inper ‘consigliare’ le forze di difesa in previsione dell’operazione a. “Jim è a casa, gli ho parlato ieri sera. Il generale Glynn è andato a dargli consigli. Ma non fatevi illusioni: ciò che è, è stato o sarà aè una decisione puramente israeliana… Ha fornito la sua esperienza come pianificatore di una prima forza di spedizione dei Marinesbattaglia di Falluja. Gli è stato chiesto di andare… e dire: ‘Ecco cosa ho imparato’, quindi lo chiameremmo uno scambio militare ...