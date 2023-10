Landini | ' grave errore astensione Italia all' Onu su Gaza'

(Di sabato 28 ottobre 2023) "Per la Cgil l'dell'sulla risoluzione delle Nazioni Unite per il cessate il fuoco aè unpolitico, che avalla le violazioni del diritto umanitario internazionale". ...

Secondo la Cgil, l'astensione dell'Italia sulla risoluzione delle Nazioni Unite per il cessate il fuoco a Gaza è un grave errore politico, che avalla le violazioni del diritto umanitario internazional ..."Per la Cgil l'astensione dell'Italia sulla risoluzione delle Nazioni Unite per il cessate il fuoco a Gaza è un grave errore politico, che avalla le violazioni del diritto umanitario internazionale".