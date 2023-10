L' Aisla di Bergamo celebra la cultura con i volontari e le famiglie Sla

(Di sabato 28 ottobre 2023) Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) -, l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, in occasione dell'Anno della2023, ha organizzato oggi una visita guidata insieme alleSla. L'iniziativa – si legge in una nota - organizzata e promossa da Anna di Landro,a attiva da oltre 20 anni, ha visto la partecipazione di numerosecon Sla provenienti dae Brescia. La visita guidata è stata un'occasione per coinvolgere lenel trascorrere una giornata speciale insieme, all'insegna del Bene comune, dellaaccessibile e dell'inclusione. La presenza dellearrivate da Brescia, in particolare, è stata molto significativa, poiché ha permesso di mettere in luce la forza e la ...

AISLA Bergamo celebra la cultura con una visita guidata con le ... politicamentecorretto.com

Celebrazione della cultura a Bergamo con volontari e famiglie Sla Tendenzediviaggio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. La scomparsa di Marco Ricca è un lutto profondo per il mondo evangelico fiorentino, in particolare per la Chiesa valdese e più in generale per la c ...AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, in occasione dell’anno della Cultura 2023, ha organizzato oggi una visita guidata insieme alle famiglie SLA.