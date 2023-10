L’Agcom richiama Mediaset al rispetto dell’immagine della donna | nel mirino ‘Forum’ e ‘C’è Posta per Te’ | “Comportamenti tossici senza interventi correttivi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 ottobre 2023) L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha emesso un richiamo formale nei confronti di, esortando il network televisivo a garantire il “più rigorosodei principi previsti a tutela degli utenti” e a presentare una “corretta rappresentazione” nei programmi di intrattenimento. Questa decisione delfa seguito a preoccupazioni riguardanti due programmi di punta di: ‘C‘èper te‘ e. Neldel Garante sono finiti alcuni episodi in particolare. Nella puntata diper te‘ andata in onda il 7 gennaio, condotta da Maria De Filippi su Canale 5, è stata raccontata la storia di una relazione ...