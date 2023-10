Ladro recidivo finisce in carcere

Leggi su lortica

(Di sabato 28 ottobre 2023) Ieri 27 ottobre 2023 i carabinieri della Stazione di Foiano della Chiana, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in, emessa dal Tribunale di Arezzo sezione penale, nei confronti di un foianese noto alle forze dell’ordine. L’ uomo era già stato tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Cortona nel mese di Agosto, quale responsabile di un furto aggravato e sorpreso in flagranza di reato, su disposizione dell’A.G. fu sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con permanenza notturna presso la sua residenza. I successivi controlli operati dai carabinieri di Foiano della Chiana, hanno permesso di accertare che l’uomo, aveva violato più volte la prescrizione, pertanto informata l’Autorità Giudiziaria, che valutati i fatti, ne ha disposto per l’aggravamento della pena, conla misura eseguita ieri così è stato accompagnato e ...