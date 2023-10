La vera minaccia per gli Usa | un mondo multipolare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 ottobre 2023) di Stefano Briganti Quando Joe Biden divenne presidente degli Stati Uniti, suscitò scalpore la sua decisione di spostare l’area di “interesse” degli Usa dall’est Europa e Medio oriente, all’area dell’indo pacifico. La finalità, neppure troppo velata, di questo spostamento è quella di contenere e controllare la Cina che si profila unaeconomica per gli Usa. Il fulcro e motivo ufficioso del dispiegamento delle ali a stelle e strisce su quell’area è la protezione della “democratica” Taiwan, dalle mire della Cina. Taiwan che, guarda caso, è il maggior produttore aldi materiale per i microchip, elementi vitali per i mercati in espansione. Il conflitto russo-ucraino del 2022, scoppiato dopo anni di gestazione, ha dato la possibilità a Biden di dichiarare, o meglio confermare, la strategia di geopolitica globale che gli Usa hanno disegnato. In ...