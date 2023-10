La storia della rottura di Justin Timberlake e Britney Spears

(Di sabato 28 ottobre 2023) Esploriamo le tappefamigeratadiattraverso interviste pubbliche ed estratti tratti dai memoir delle due pop star. Sono trascorsi più di due decenni dalla grandedi una delle coppie pop più famose di tutti i tempi:sono state due vere e proprie icone degli anni 2000 ed è impossibile negare l'enorme impatto che quella relazione ha avuto sulla vita di entrambi. A confermarlo è il ruolo significativo dinel libro di memorie diintitolato The Woman in Me, nel quale laha rivelato di aver abortito dopo essere rimasta incinta di ...

Per celebrare la prima partecipazione ufficiale di Automobili Lamborghini ad Auto e Moto D'Epoca, a Bologna, la casa del Toro espone, nel padiglione 32, due iconesua: la primissima In pronto soccorso per un dolore all'addome, classificato in codice giallo. Chiede di andare in bagno poi il malore improvviso: morto 57enne VENEZIA - È arrivato in Pronto soccorso al Civile raccontando di non sentirsi bene, di avere male nella zona dell'addome e non solo. È morto pochi minuti dopo, mentre era ...