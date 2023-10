La Spagna cresce più velocemente di noi | come succede da decenni

Leggi su linkiesta

(Di sabato 28 ottobre 2023) In luglio facevamo meglio di Francia e Germania secondo la narrazione del governo, che riprendeva le stime sul Pil del Fondo monetario internazionale (Fmi), destinate poi a peggiorare in ottobre, quando è stato evidente che almeno i transalpini ci avrebbero superato sia quest’anno che il prossimo. Curiosamente la stessa cosa diceva Silvio Berlusconi nel 2003, in occasione di un rallentamento della crescita, presagio di quella stagnazione che poi avrebbe accompagnato il declino del nostro Paese. Il paragone con le due maggiori economie dell’Unione Europea ricorre spessissimo, a tutti i livelli, anche nel mercato del lavoro per esempio, e rivela in fondo anche un po’ il nostro senso di inferiorità verso questi vicini più ricchi e influenti. Molto meno frequente, invece, è il paragone con quello che è, invece, il Paese a noi più simile, in base a quasi tutti gli indicatori, la ...