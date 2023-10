La sicurezza idraulica dell' Arno Monni in visita all' argine sistemato | ' Lavori contro il rischio idraulico'

L'assessore regionale all'ambiente ha effettuato il sopralluogo a San Donato a pochi giorni dalla fine dei ...

La sicurezza idraulica dell'Arno. Monni in visita all'argine sistemato ... LA NAZIONE

Messa in sicurezza idraulica di Ferrara, promossa una petizione FerraraToday

L’assessore regionale all’ambiente ha effettuato il sopralluogo a San Donato a pochi giorni dalla fine dei lavori ...La denuncia dei cittadini da via Frutteti a via Liuzzo, Quacchio e Francolino. Petizione a quota 700: "In caso di alluvioni devono esserci indennizzi".