La Russia ammonisce Israele | in Medioriente si rischia una grande guerra

(Di sabato 28 ottobre 2023) La Federazione RussaTel Aviv sul rischio di unaregionale in Medio Oriente. “Qualsiasi conflitto in corso nel continente eurasiatico può trasformarsi in una”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, all’agenzia di stampa bielorussa BelTA. “Penso che i conflitti siano tutti pericolosi a modo loro. Ognuno di loro può scatenare una. Mi riferisco in particolare a ciò che sta accadendo in Medio Oriente” ha dichiarato il capo della diplomazia della Federazione Russa. “Distruggere la Striscia di Gaza o espellere due milioni di residenti dall’enclave palestinesedi provocare una crisi che potrebbe durare decenni, se non secoli”, ha aggiunto, riporta la Tass.