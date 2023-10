La Rai di Meloni fa flop negli ascolti E i costi lievitano

Leggi su tpi

(Di sabato 28 ottobre 2023) «Abbiamo ereditato un’azienda da brividi», ha detto qualche settimana fa il direttore generale della Rai – eano di ferro – Giampaolo Rossi in un’intervista rilasciata al Foglio, cercando una qualche forma di appiglio per giustificare i tanticollezionati dai nuovi programmi targati Tele-. Ed è per questo che, a detta del dg, non bisognerebbe criticare, anche perché «solitamente, in Rai, c’era una regola non scritta. Quando un nuovo management si insediava, si lasciava almeno un anno prima di parlarne male, prima di condannare dei palinsesti che, ricordo, sono stati assemblati in un mese». Al di là di questa regola non scritta che, in verità, non è mai esistita dato che ogni nuovo palinsesto di ogni nuova direzione è stato sempre giudicato sin da subito, e criticato o osannato a seconda dei casi, l’intervista di ...