Dal 20 maggio 2024 il processo per Mar - a - Lago: Trump spende metàfondi elettorali in ... La ex first daughter, sparita ormai dalla scenae ritiratasi con il marito Jared a Miami, aveva ...

La politica dei due forni di Macron: Europa divisa dopo il voto all’Onu Corriere della Sera

Croazia, scontro per voto contrario a testo Onu su guerra - Politica Agenzia ANSA

Ha 78 anni e la barba bianca, ma è sempre un vulcano di passione, entusiasmo e parole a raffica che - se fosse in tv - sarebbero continuamente interrotte dal beep del politicamente ...ROMA - "Se non bastassero le porcherie annunciate (perché i testi nessuno li ha visti) su asili, sanità, fisco e risparmi, oggi si parla di un'altra chicca ...