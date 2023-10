La moglie ripudiata | la regina amata | Caterina D’Aragona

Leggi su dilei

(Di sabato 28 ottobre 2023) Attraverso il corso della storia, le donne sono state spesso confinate ai margini della società, viste principalmente come oggetti di scambio piuttosto che come individui autonomi con diritti e desideri propri. Nonostante ciò, molte di loro hanno trovato il coraggio di resistere, sfidare le convenzioni, reclamando il loro giusto posto nella storia. Alcune si sono distinte in modo straordinario, sono diventate dei veri e propri simboli di dignità e forza, valori inestimabili che le hanno consentito di non farsi schiacciare dalle ingiustizie del loro tempo. Una di queste è, lache fue che, nonostante le sopraffazioni subite, ha sempre dimostrato un coraggio fuori dal comune per la sua epoca e una resistenza senza pari, trovando la forza nella fede e nell’amore del suo ...