La lezione polacca ridimensiona la destra nell’Ue di G Gramaglia

(Di sabato 28 ottobre 2023) La (ir)resistibile avanzata di sovranisti e populisti verso le elezioni europee del giugno 2024 subisce una seconda battuta d’arresto in Polonia, a meno di tre mesi dalla prima in Spagna. E, questa volta, la botta vale doppio: incide sulle prospettive del voto per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo e modifica i rapporti di forza nel Consiglio dei Ministri dell’Ue, dove l’Italia di Giorgia Meloni perde l’interlocutore politicamente più vicino. Dopo la Spagna, anche la Polonia promuove gli europeisti a scapito dei partiti che frenano l’integrazione. I campanelli d’allarme suonano più forte per Meloni, alleata degli sconfitti Vox e PiS, che per Matteo Salvini, le cui connessioni europee non sono scalfite dai risultati spagnolo e polacco. Un film già vistoIl gruppo dei conservatori nel Parlamento europeo, che fa capo a Fratelli d’Italia e a Meloni, spera – o sperava? – di contare ...