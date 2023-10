La Juventus vince una partita stregata | 1-0 al Verona e vetta della classifica dopo più di 3 anni!

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 28 ottobre 2023) Delirionel match10ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri è riuscita a sfondare nel finale il muro dell’Hellascon un gol a tempo quasi scaduto di Cambiaso. Beffa per gli ospiti, protagonisti di una buona prestazione in fase difensiva. I bianconeri tornano momentaneamente in testa alla, a più di 3 anni dall’ultima volta. Lasi schiera con la coppia formata da Vlahovic e Kean, gli ospiti rispondono con Bonazzoli e Djuric. Partenza sprint dei padroni di casa con il chiaro obiettivo di sbloccare subito il match e scattare momentaneamente in testa alla. Al 13? grandissima giocata di Kean che si libera e lascia partire un tiro angolato (con leggera deviazione di Vlahovic) che si infila alle spalle di ...