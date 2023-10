“La Juve come il Napoli dell’anno scorso” | paragone da non credere a Sky

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 28 ottobre 2023) Confronto tra le due squadre in diretta a Sky, le dichiarazioni in diretta del giornalista fanno infuriare i tifosi del: le parole Lantus di Massimiliano Allegri questa sera sarà in campo, all’Allianz Stadium, per affrontare il Verona. Con una vittoria i bianconeri potrebbero momentaneamente portarsi in testa alla classifica, superando Inter e Milan, che invece dovranno giocare domani contro Roma e. Viste le prossime sfide delle due milanesi si tratta di un’occasione importante per la squadra di Massimiliano Allegri per rosicchiare punti alle altre contendenti al titolo. Infatti, a differenza delloanno nel quale i bianconeri sono stati al centro delle risapute vicende giudiziarie legate alle plusvalenze fittizie, quest’anno, senza coppe, lantus è da considerare tra le ...