La giusta causa è basato su una storia vera? Come finisce?

(Di sabato 28 ottobre 2023) “La” è un film del 1995 diretto da Arne Glimcher, tratto dal romanzo omonimo di John Katzenbach, ma con alcune modifiche significative. La trama del film LaIl protagonista, Paul Armstrong, è un professore liberale di Harvard e un ex avvocato di successo che si oppone fermamente alla pena capitale. Lainizia quando una anziana donna di colore lo convince a recarsi in Florida per indagare sul caso del nipote, Bobby Earl Ferguson. Ferguson era stato accusato otto anni prima di aver violentato e ucciso una bambina di dieci anni, Joanie Shriver. La sua difesa sostiene che è stato costretto a fare una falsa confessione dal detective afroamericano Tanny Brown, che aveva usato la violenza e perfino una variante letale della roulette russa per ottenere una confessione da ...