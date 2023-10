La gastronomia | la tradizione e l’intellettuale organico

Leggi su linkiesta

(Di sabato 28 ottobre 2023) Devo dire la verità, quando su queste colonne ho letto l’articolo dell’amico Michele Antonio Fino “La cultura è l’antidoto contro gli inventori di tradizioni”, ho provato una certa perplessità sul finale. Pur condividendone il contenuto al cento per cento, quell’ultima considerazione che di fatto definisce la dieta mediterranea solo come il nome promozionale della storica frugalità italiana, mi è sembrata una concessione troppo generosa all’invenzione di Ancel Keys. Una concessione troppo generosa e forse anche un po’ pericolosa, perché assecondare la convinzione che la dieta mediterranea sia in qualche modo legata alle nostre tradizioni alimentari è proprio ciò di cui l’Italia non ha bisogno. Un Paese in grave crisi di identità e che per questo si aggrappa alla propria cucina con il classico meccanismo dell’invenzione della, non deve ricevere alcun ...