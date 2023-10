La credibilità dell’Onu sulle politiche di gestione della rete è in pericolo

Leggi su linkiesta

(Di sabato 28 ottobre 2023) Lo scorso luglio, il tribunale penale specializzato dell’Arabia Saudita ha condannato a morte un ex insegnante in pensione di cinquantaquattro anni, Mohammed al-Ghamdi, per aver espresso pacificamente il suo dissenso nei confronti del governo saudita su X (Twitter) e YouTube. Circa un anno prima, lo stesso tribunale aveva condannato Salma al-Shehab – una giovane dottoranda dell’Università di Leeds madre di due figli – a oltre trent’anni anni di carcere, dopo un processo gravemente iniquo. Le accuse contro di lei includevano la pubblicazione di post «che disturbavano l’ordine pubblico», in relazione ad alcuni tweet in cui esprimeva sostegno a cittadini tenuti prigionieri nel Paese. Organizzazioni come Amnesty International, del resto, hanno ampiamente dimostrato come la retoricariforme preconizzata dal principecorona Mohammed bin Salman ...