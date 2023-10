La celebre maison Longines dona nuovi colori e preziose proporzioni a un segnatempo iconico Che si rinnova nella linea | ma non hai mai smesso di affascinare Oggi | anche grazie al volto di un' Ambassador speciale

Leggi su iodonna

(Di sabato 28 ottobre 2023) «Uno stile ineffabile, capace di incantare al primo sguardo. Il mondo adora l’Italia e gli italiani per quell’eleganza che, spesso, viene vissuta come un sentimento da esprimere sì nelle apparenze, ma ben presentedentro di sé. Descriverei così l’essenza della Dolce Vita. Un ideale che, in questa collezione, da sempre cerchiamo di evocare». Jennifer Lawrence,di, con un Mini DolceVIta. Gli occhi di Matthias Breschan, Ceo di, si illuminano nel corso delle celebrazioni newyorkesi con cui il marchio svizzero, poche settimane fa, ha presentato il nuovodel suo orologio-icona Mini DolceVita. In questo piccolo capolavoro di charme contemporaneo splende il mantra: Elegance is an attitude. ...