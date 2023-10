Leggi su ilfoglio

(Di sabato 28 ottobre 2023) E’ da manuale, il manuale del cretino: smentire una notizia che si dice “non esiste”, trasformarla in vera, dichiarare di aver bloccato una misura (ma se non esiste?) e aggiungere pure: era u... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti