(Di sabato 28 ottobre 2023)11 persone sono morte in Kazakistan in un nuovo incidente in unadel colosso mondiale dell'acciaio. Lo hanno annunciato le autorità locali: "Nelladi Kostenko si è ...

11 persone sono morte in Kazakistan in un nuovo incidente in una miniera del colosso mondiale dell'acciaio ArcelorMittal.

Kazakhstan, almeno 11 morti in una miniera di ArcelorMittal - Notizie ... Agenzia ANSA

Kazakistan, incendio in una miniera di ArcelorMittal: almeno 11 morti. Il governo kazako rompe la collaborazi… La Stampa

Almeno 11 persone sono morte in Kazakistan in un nuovo incidente in una miniera del colosso mondiale dell'acciaio ArcelorMittal. (ANSA) ...Tutti i numeri di un fenomeno economico (e sociale) che conquista sempre più tutto il mondo. Consumo fuori orario, anche a colazione o a merenda ...