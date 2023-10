Karate | Mondiali Budapest 2023 | Italia | bottino di cinque medaglie!

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) Una giornata ricca di soddisfazioni per l’aidi, che si stanno tenendo a. La delegazione azzurra ha infatti raccoltomedaglie. Ecco cosa è successo nel dettaglio. Tre i bronzi: uno di Terryana D’Onofrio, nel kata femminile, che, con il punteggio di 42.6 a 41.7 è riuscita a superare la fortissima turca Dilara Bozan. Poi uno per mano di Clio Feracuti nei +68 kg, del kumite, in un incontro con un ippon, a dieci secondi dalla fine, contro la kazaka Sofya Berultseva, che fino a quel momento comandava per 4-1. E successivamente quello di Angelo Crescenzo nei 60 kg, sempre del kumite, con l’azzurro abile a spuntarla 4-1 sullo slovacco Dominik Imrich. Poi gli argenti. Quello di Erminia Perfetto, nei 50 kg del kumite, battuta 6-5 in una finalissima ...