Juventus-Verona | l’incredibile fuorigioco di Kean per un tacchetto | poi un’altra beffa

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 28 ottobre 2023)sono in campo per l’anticipo serale della 10ª giornata del campionato di Serie A. Grande occasione per la squadra di Massimiliano Allegri, in corsa per tornare momentaneamente in testa alla classifica del massimo campionato italiano. I bianconeri si schierano con la coppia formata da Vlahovic e, gli ospiti rispondono con Bonazzoli e Djuric. Partenza sprint dellacon il chiaro obiettivo di sbloccare subito il match. Al 13? grandissima giocata diche si libera e lascia partire un tiro angolato (con leggera deviazione di Vlahovic) che si infila alle spalle di Montipo. Tutto lo stadio esulta, poi arriva la doccia fredda. L’arbitro annulla il gol per unmillimetrico, solo il ‘’ è avanti all’inizio dell’azione. Nella ...