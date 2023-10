Juventus-Verona | il gesto di Faraoni scatena la furia dei bianconeri | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 28 ottobre 2023) L’anticipo serale della 10ª giornata del campionato di Serie A ha regalato la sfida trae Hellas. La partita deiè stata sfortunata e condizionata dai due gol annullati a Moise Kean. Nel finale una ‘zampata’ di Cambiaso ha regalato tre punti importantissimi e la vetta della classifica dopo più di tre anni. Lapassa subito in vantaggio, ma il gol di Kean viene annullato per un… tacchetto in fuorigioco. Nella ripresa è ancora l’attaccante bianconero a trovare l’1-0, ma anche in questo caso il gol viene annullato. Il motivo? Una ‘sbracciata’ all’avversario.