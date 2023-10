Juventus | il VAR dice no due volte Verona battuto solo nel finale!

Leggi su inter-news

(Di sabato 28 ottobre 2023) Laesce vittoriosa dalla decima giornata di Serie A, manei minuti di recupero. Il VAR si oppone duea Kean. Poi Cambiaso la decide contro il. FINALE –, valida per la decima giornata di Serie A, vede i padroni di casa vincere manel finale della sfida di campionato. Nel corso della partita la squadra di Massimiliano Allegri costruisce e riesce anche a concretizzare, andando in gol per due, in maniera però irregolare. Il VAR, infatti, interviene e si oppone in entrambe le occasioni, firmate tutte da Moise Kean. Prima al 13? quando l’attaccante fa tutto da, saltando due avversari dele calciando in porta. Il pallone è quello vincente, ma prima di entrare ...