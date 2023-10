Juve-Verona 1-0 | gol di Cambiaso al 97' ; bianconeri primi

(Di sabato 28 ottobre 2023) AGI - All'ultimo secondo disponibile lantus si prende un successo tanto sofferto quanto meritato contro il. All'Allianz Stadium finisce 1-0 grazie al gol al 97' di, dopo che il Var aveva reso vani due reti realizzate in precedenza da Kean. Una vittoria pesantissima per la squadra di Allegri (terza di fila), che vola momentaneamente in vetta alla classifica a 23 punti in attesa delle sfide di Inter e Milan, impegnate rispettivamente contro Roma e Napoli. Terzo ko consecutivo invece per gli uomini di Baroni, costretti a restar fermi ancora a quota 8. Icome prevedibile iniziano subito a fare la partita e al 13' troverebbero il vantaggio con una splendida iniziativa personale di Kean, che si libera di un paio di difensori e dal limite indovina un bel destro all'angolino (deviato ...

...disponibile la Juventus si prende un successo tanto sofferto quanto meritato contro il. All'... A inizio ripresa laparte di nuovo forte, crea almeno un altro paio di chances interessanti e a ...

Juve in testa, decide Cambiaso: Verona ko 1-0 Sky Sport

Kean e il fuorigioco esilarante fischiato in Juve-Verona: così è, se vi frame Tuttosport

La Juve batte il Verona per 1-0 con il gol di Cambiaso al 97' nel match in calendario per la decima giornata della Serie A 2023-2024 e, almeno per qualche ora, sale al primo posto in classifica tornan ...Si è da poco conclusa la partita tra Juventus e Hellas Verona, con i bianconeri che si sono imposti sugli scaligeri per il risultato di 1-0 grazie alla rete di Andrea Cambiaso. Di seguito ...