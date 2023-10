Juve-Verona 0-0 LIVE | Kean tre volte vicino al vantaggio

Leggi su calcionews24

(Di sabato 28 ottobre 2023) All’Allianz Stadium, il match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la decima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 1? Subito Rabiot – Kostic in verticale per Rabiot, che la copre bene col corpo e va via a Faraoni. Traversone profondo, allontana di testa la difesa del. 2? Sbaglia il cross McKennie – Gran finta di Weah a sinistra che stende Doig, poi suggerimento per McKennie che però sbaglia completamente il cross regalando il pallone agli avversari. 4? ...