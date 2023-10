Juve | il VAR toglie due gol a Kean; sostituito scappa negli spogliatoi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 28 ottobre 2023) Serata sfortunata per Moisee in-Verona: l’attaccante bianconero si è vistore dal VAR due gol Serata molto sfortunata per Moise. L’attaccante bianconero infatti, ancora a quota zero reti, si è visto annullare due reti contro il Verona. Il primo gol, annullato per un fuorigioco millimetrico, mentre il secondo per un contatto con Faraoni a inizio azione. In entrambi i casi il VAR è intervenuto ad annullare le reti. La serata è finita poi con un giallo e una sostituzione con Chiesa, dopo la quale l’attaccante è corsosenza stringere la mano a nessuno in panchina.