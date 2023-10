Juve-Atletico Madrid | che duello per Hojbjerg Ma il Tottenham

(Di sabato 28 ottobre 2023). Dall'ambiente vicino a Emilefiltra questo, almeno in questa fase. Ma entrambi i club hanno bisogno...

L'argentino attualmente non è considerato un titolare dal tecnico Diego Pablo Simeone all'e quindi potrebbe anche essere effettivamente lasciato partire a gennaio: i dirigenti della...

Juve, Atletico Madrid in vantaggio per Hojbjerg Tutto Juve

Juve, ecco il piano di Giuntoli: Højbjerg a gennaio, Thuram a giugno Calciomercato.com

Juventus-Verona, ci siamo quasi. Alle 20.45 il calcio d'inizio, ecco alcuni dati sul momento bianconero dal sito ufficiale della Juventus: "La Juventus &e.Calciomercato Juve, Vignola consiglia: «Lui sarebbe un colpo importante». Il commento in esclusiva Beniamino Vignola, doppio ex di Juve e Verona, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le su ...