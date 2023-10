Juve | Allegri | 'Primo posto una soddisfazione | ma dobbiamo guardare il quinto'

(Di sabato 28 ottobre 2023) Il tecnico dellaMassimilianoha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Verona: "Il calcio è micidiale, in 95 mi...

Il copione del match comunque non cambia, la squadra dicomanda ampiamente le operazioni e ... Nel finale latenta gli ultimi disperati assalti alla porta veronese e, in pieno recupero, ...

Juve-Verona, le pagelle di CM: Kean contro tutti (anche contro Allegri), poi Cambiaso per la vetta all'ultimo respiro Calciomercato.com

"Con l'1-0 contro il Verona, Massimiliano Allegri è diventato solo il secondo allenatore nella storia della Juventus a collezionare almeno 100 ‘clean sheet’ in gare casalinghe in tutte le competizioni ...Si è da poco conclusa la partita tra Juventus e Hellas Verona, con i bianconeri che si sono imposti sugli scaligeri per il risultato di 1-0 grazie alla rete di Andrea Cambiaso. Di seguito ...