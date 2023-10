Italia-Stati Uniti oggi in tv | WXV 2 rugby femminile | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) La Nazionalena disfiderà gli, sabato 28 ottobre, alle ore 17.00 all’Athlone Sports Stadium di Cape Town (Sudafrica): l’incontro sarà valido per la terza ed ultima giornata della prima edizione della seconda divisione del WorldWomen’s XV 2023. Nei turni precedenti l’ha battuto per 28-15 il Giappone e per 36-18 il Sudafrica, mentre glihanno prevalso per 36-26 sulle Samoa ma poi hanno perso per 14-24 con la Scozia. In testa con 15 punti c’è la Scozia, poia 10,, Sudafrica e Giappone a 5 e Samoa, retrocesse nel WXV 3 2024, a quota 1. La diretta tv del match di...