Israele | pressing Usa per evitare attacco a Gaza | troppo tardi?

(Di sabato 28 ottobre 2023) Gli Stati Uniti insuperl’offensiva di terra nella Striscia di. Mentre le forze armate israeliane preannunciano blitz sempre più estesi nell’enclave, “l’amministrazione Biden sta esortandoa riconsiderare i suoi piani per una grande offensiva di terra nella Striscia die a optare invece per un’operazione più ‘chirurgica’ utilizzando aerei e forze speciali che effettuino raid precisi e mirati su obiettivi e infrastrutture di alto valore di Hamas”, scrive il ‘Washington Post’ che cita funzionari statunitensi che hanno familiarità con le discussioni. I funzionari dell’amministrazione Biden “sono molto preoccupati per le potenziali ripercussioni di un’invasione di terra su ampia scala” e “dubitano sempre di più che possa raggiungere l’obiettivo ...

