Israele | Pasdaran minacciano Usa | “Possiamo colpire vostre basi”

(Di sabato 28 ottobre 2023) Dopo l’attacco diall’interno della Striscia di Gaza l’Iran torna a minacciare gli Stati Uniti. “Anche se alcune mani non sono in grado di raggiungere il regime sionista, le stesse mani possonoleamericane che stanno guidando questa guerra” in Medio Oriente, ha detto il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione iraniana (i), generale di brigata Ramezan Sharif, citato dai media iraniani. Nel corso di un’intervista all’emittente Al-Mayadeen, Sharif afferma che “tutte lemilitari statunitensi e i loro voli saranno monitorati con attenzione”. Sharif sostiene che “la fornitura di bombe da parte degli Stati Uniti ai sionisti è monitorata da vicino” e “se queste operazioni persistessero, se Washington continuasse a sostenere l’entità e le vittime palestinesi aumentassero, ...