Israele | le famiglie degli ostaggi manifestano per chiedere risposte

(Di sabato 28 ottobre 2023) Ledei 229catturati da Hamas il 7 ottobre indavanti al ministero della Giustizia a Tel Aviv, chiedendo strategie precise per la loro liberazione. Alcuni chiedono ...

Ledei 229 ostaggi catturati da Hamas il 7 ottobre inmanifestano davanti al ministero della Giustizia a Tel Aviv, chiedendo strategie precise per la loro liberazione. Alcuni chiedono un ...

Israele, notte d'ansia per le famiglie dei rapiti da Hamas - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Israele, notte d'ansia per le famiglie dei rapiti da Hamas - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Alcuni ballano, imitando goffamente i palestinesi. Altri si cospargono di ketchup e farina per simulare i danni di un bombardamento ...Roma, 28 ott. (askanews) - Le famiglie dei 229 ostaggi catturati da Hamas il 7 ottobre in Israele manifestano davanti al ministero della Giustizia a Tel Aviv, chiedendo strategie precise per la loro l ...