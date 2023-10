Israele intensifica assalto | bombardamenti su Gaza

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 28 ottobre 2023) L’emittente Al Jazeera ha trasmesso durante la notte filmati in diretta che mostravano frequenti esplosioni ae nella striscia. La tv araba riferisce che gli attacchi aerei di Tel Aviv hanno colpito le aree attorno all’ospedale principale della Striscia di. Reuters non ha potuto verificare le notizie sugli attacchi vicino all’ospedale Al-Shifa diCity. Venerdì l’esercito israeliano ha accusato Hamas di usare l’ospedale come scudo per i suoi tunnel e centri operativi, accusa che il gruppo ha negato.