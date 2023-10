Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Tank e soldati a Gaza L’esercito | «Abbiamo ucciso due capi di Hamas | colpiti 150 obiettivi» Erdogan | «Fermare questa follia»

L'Italia è favorevole a una pausa del conflitto ine nella Striscia di Gaza per permettere l'arrivo di cibo e medicinali nell'enclave ...le azioni del movimento islamista palestinese. L'...

L'Europa cerca una posizione comune su Hamas e Israele Internazionale

Invocare lo stop alla guerra può sembrare anacronistico, persino stupido, sicuramente tardivo ogni giorno che passa. Ma non tutti in Israele e in Palestina si ...Quale deve essere l’Europa in questo scenario, nella situazione resa ancora più drammatica non solo dall’invasione russa in Ucraina anche dalla guerra tra Hamas e Israele… Ne discutono in Agenzia ...