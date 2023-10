Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Tank e soldati a Gaza Israele | «Abbiamo ucciso due capi di Hamas | colpiti 150 obiettivi» L' esercito esorta i civili | «Andate a sud»

... Eli Cohen, si è rifiutato di accettare, opponendo "l'aperto rifiuto dello spregevole appello per un cessate il fuoco" e rivendicando che "intende agire per eliminareproprio come il ...

Lite Meli-Borgonovo su La7. “Sei pro Hamas come i pacifisti Il Fatto Quotidiano

Quale deve essere l’Europa in questo scenario, nella situazione resa ancora più drammatica non solo dall’invasione russa in Ucraina anche dalla guerra tra Hamas e Israele… Ne discutono in Agenzia ...Un'accusa respinta da Hamas che parla "di menzogne". I tunnel sotterranei Secondo l'esercito sono diversi i "complessi" sotterranei sotto l'ospedale usati dai leader dei miliziani per gli attacchi ...