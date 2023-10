Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Hamas | «Pronto a uno scambio immediato degli ostaggi» Netanyahu | «Israele sta combattendo per l' umanità»

(Di sabato 28 ottobre 2023) Le ultime news di sabato 28 ottobre sullatra, in diretta.: «Colpiti 150 obiettivi dia Gaza nord». Colpito da un colpo di artiglieria il quartier generale Onu in Libano dove lavorano un migliaio di soldati italiani

Guerra Hamas-Israele, Netanyahu: “Faremo di tutto per liberare gli ostaggi. Sarà la vittoria del bene sul mal… La Stampa

L'esercito d'Israele: "L'operazione continua, da ieri è cominciata una nuova fase del conflitto" - La diretta streaming da Gaza (video live) - La diretta streaming da Gaza (video live) RaiNews

Roma, 28 ott. (askanews) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la guerra contro Hamas sarà “lunga e difficile” parlando oggi in una conferenza stampa trasmessa in diretta, ...Le dichiarazioni di Hamas circa uno scambio di ostaggi con palestinesi detenuti in Israele "sono una forma di terrorismo psicologico, concepito per disseminare pressione e terrore nelle famiglie degli ...