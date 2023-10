Israele “estende” le operazioni di terra a Gaza | “Colpiti obiettivi Hamas”

(Di sabato 28 ottobre 2023) (Adnkronos) –di"estese" anella notte, con le forze di difesa diad operare "con forza" sul territorio per colpire glidi. Mentre non è chiaro se sia iniziata ufficialmente la massiccia offensiva annunciata nei giorni scorsi dallo Stato ebraico, Al Jazeera parla intanto di "esplosioni che hanno illuminato i cieli sopra la Striscia" con "il bombardamento più intenso" sull'enclave palestinese dall'inizio della guerra. Una delle principali società di telecomunicazioni, aggiunge la Cnn, afferma che il servizio di telefonia mobile è completamente interrotto. "Nella notte, aerei da combattimento dell'Idf hanno colpito Asem Abu Rakaba, il capo della squadra aerea di. Abu Rakaba – spiegano su X le forza di difesa israeliane ...

... perché manca il riconoscimento del diritto di ogni Stato sotto attacco, in questo caso, a difendersi in linea con il diritto internazionale e umanitario e perché manca l'imperativo che è ...

"Abbiamo esteso la nostra attività militare" ha confermato il portavoce dell'esercito. Ma a quanto pare non si tratta ancora della vasta operazione dell'esercito che Israele potrebbe lanciare per ...