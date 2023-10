Israele | ' contro Hamas si continuerà fino a nuovi ordini'

(Di sabato 28 ottobre 2023) L'operazione nei confronti dia Gazaa che non saranno emessi". Lo ha detto il ministro della difesa Yoav Gallant secondo cui "la notte scorsa abbiamo passato a ...

... opponendo "l'aperto rifiuto dello spregevole appello per un cessate il fuoco" e rivendicando che "intende agire per eliminare Hamas proprio come il mondo ha agitoi nazisti e l'Isis". ...

Gaza spacca i Fridays for Future: Greta, i post contro Israele e lo scontro con il ramo tedesco di Luisa... Corriere della Sera

“Palestina libera” e cori contro Israele, manifestanti a Roma da tutta Italia: tensione alta e massima sicurezza ... Repubblica Roma

Salvini contro Zerocalcare. Se il disegnatore ha annunciato che il patrocinio dell'ambasciata di Israele gli impedirà di partecipare al ...Madrid (Spagna), 28 ott. (LaPresse) - Il ministero degli Esteri dell'Arabia Saudita ha condannato qualsiasi operazione di terra delle forze israeliane che ...