(Di sabato 28 ottobre 2023) I miliziani di Daesh, il sedicente Stato islamico, erano delinquenti rotti a qualunque misfatto, contrabbando d’arte e di petrolio, smercio di droga, compravendita di schiave, ma ostentavano i vessilli neri e l’applicazione brutale e grottesca della sharia come la propria ragione di esistenza. Fomentavano e appoggiavano attentati terroristici nelle città europee, pubblicavano vedute di piazza San Pietro con la bandiera nera sventolante sull’obelisco, importavano e riesportavano ragazze e uomini musulmani dall’Europa e dall’occidente, ma si volevano prima di tutto sunniti, della propria peculiare interpretazione della sunna, e il loro nemico principale, prima degli infedeli – cristiani, ebrei, credenti e miscredenti di ogni genere – erano gli eretici e gli apostati, i falsi musulmani, e irriducibilmente gli sciiti. L’Iran degli ayatollah (e la maggioranza sciita irachena e la Siria ...

... opponendo "l'aperto rifiuto dello spregevole appello per un cessate il fuoco" e rivendicando che "Israele intende agire per eliminareproprio come il mondo ha agito contro i nazisti e l'". ...

Il Movimento islamico palestinese non è l’Isis Il Manifesto

Isis, Hamas, Cina, Russia. Il valzer caotico che cela una guerra di potenza Il Foglio

L'odio per Israele per il miraggio di riconquista di Gerusalemme hanno fatto accantonare le rivalità interne all’islam ...L'Italia ha deciso di astenersi dal votare la risoluzione presentata all'Assemblea generale dell'Onu che chiedeva una tregua immediata a Gaza. La decisione è stata presa a causa dell'assenza di ogni r ...