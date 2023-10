Iran | morta a 16 anni Armita Geravand | era stata picchiata perché si era tolta il velo

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 28 ottobre 2023) Èinla 16enne, che a inizio ottobre 2023 erada una guardia della polizia morale di Teheran di sorveglianza nella metropolitana di Teheran. A far scatenare il pestaggio erala scelta della giovane di togliere il, come sarebbe previsto per le donne nel Paese, esattamente come era accaduto per un’altra ragazza deceduta per lo stesso motivo, Mahsa Amini. A diffondere la notizia sono stati i mediali. Solo pochi giorni fa si era venuti a conoscenza del suo ricovero in terapia intensiva all’ospedale di Fajr, nella capitale, dove si trovava ormai in coma irreversibile. I medici che l’avevano in cura avevano già provveduto ad avvisare i familiari di come non ci fossero ormai più per ...