Inter - Roma pronostico | combo 1+multigol 2 - 5 per il ritorno di Lukaku

(Di sabato 28 ottobre 2023)non è una partita come le altre perché presenta mille motivi per trasformarsi nella sfida più affascinante della decima giornata di serie A. Ovvio che i ritorni di Mourinho ea ...

non è una partita come le altre perché presenta mille motivi per trasformarsi nella sfida più affascinante della decima giornata di serie A. Ovvio che i ritorni di Mourinho e Lukaku a ...

Lukaku, prima di Inter-Roma la rivelazione: "Precipitato tutto in 30 secondi, il 14 luglio" Liberoquotidiano.it

L'argentino aveva fatto il provino con la palla e aveva dato la sua disponibilità a partire per Milano, ma d'accordo con Mourinho si è deciso di farlo restare a Roma.Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, Venerdì 27 ottobre 2023, alle 20:45, il Genoa e la Salernitana apriranno la decima giornata della Serie A 2023/2024 in diretta e ...