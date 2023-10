Inter | Mkhitaryan sempre più vicino al rinnovo | cifre e data

(Di sabato 28 ottobre 2023) Non sarà solo Romelu Lukaku il grande ex di-Roma. Nella squadra nerazzurra, infatti, sarà presente anche Henrikh....

Commenta per primo Lukaku non è l'unico grande ex in- Roma. Da una parte c'èe dall'altra Mourinho . Il quale, come si legge sulla Gazzetta dello Sport , rimpiange il centrocampista armeno passato ai nerazzurri a parametro zero. Nella ...

GdS - Inter entusiasta di Mkhitaryan: entro la fine dell'anno l'incontro per il rinnovo. Firmerà fino... Fcinternews.it

Mkhitaryan, da rimpianto di Mourinho a intoccabile di Inzaghi. Inter entusiasta, rinnovo vicino fcinter1908

60' - E' un'altra Inter comunque quella che si sta vedendo dopo l'ingresso dalla panchina dei 3 titolarissimi. 58' - Berenbruch fallisce incredibilmente il ...Tutto pronto per il match tra Inter e Roma, andrà in scena alle 18:00 del 29 ottobre: info partita, streaming gratis, diretta live e probabili formazioni ...