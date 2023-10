Inizia da Bergamo il tour del documentario sui Verdena

Leggi su bergamonews

(Di sabato 28 ottobre 2023)ilnei cinema “X sempre assenti”, ildi Francesco Fei che segue il gruppo rock deinella loro vita privata e nella preparazione deldi “Volevo Magia”, disco che segna il loro rientro sulle scene dopo sette anni di silenzio, nel 2022. Primo appuntamento venerdì 3 novembre, con la proiezione speciale a, all’Auditorium Piazza Libertà, alle ore 21, alla presenza del regista e di Roberta Sammarelli, bassista del gruppo. Prodotto da Capitol Records e Universal Music Italia, distribuito da Lab80 Film, ilè stato presentato tra gli eventi speciali in anteprima durante il Biografilm Festival 2023 a Bologna. “Per come lo intendiamo noi il rock è immortale». Parola dei: ed è difficile non ...