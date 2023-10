In circolazione  20 nuovi autobus ibridi del Ctp Taranto | Melucci e Tacente | “Mezzi moderni | sicuri e non inquinanti”

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 28 ottobre 2023) I ventidel Ctp diora circolano per le strade del capoluogo e della provincia ionica. Questa mattina, nel tratto di strada prospiciente la Rotonda del Lungomare esattamente di fronte a Palazzo del Governo, il presidente del cda dell’azienda di trasporti, Francescoe il presidente della Provincia di, Rinaldo, hanno augurato buon lavoro simbolicamente ad alcuni autisti che sono saliti a bordo di questi. Terminate a tempo di record le pratiche di immatricolazione, l’azienda ha messo subito in circolazione i 20 bus per migliorare e rendere subito più confortevole il servizio in favore di studenti e lavoratori. Si tratta di bus, tecnologicamente ...