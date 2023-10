In 15 mila in piazza a Roma per la Palestina VIDEO

(Di sabato 28 ottobre 2023) AGI - Sono 15le persone che stanno partecipando al corteo proche, partito da Porta San Paolo, arriverà aSan Giovanni, a, in attesa di ben 7 pullman fermati asud. Ad organizzare la manifestazione "Contro la guerra e per una giusta pace" è stata la Comunità palestinese die del Lazio. Il corteo, composto da persone provenienti da tutta Italia, è contro i bombardamenti israeliani su Gaza seguiti al raid di Hamas del 7 ottobre scorso. L'attenzione è massima da parte dei vertici dell'ordine pubblico. Presenti polizia, carabinieri, militari della guardia di finanza e uomini della polizia locale diCapitale. Tra le tante bandiere dellasi vedono anche quelle della Turchia, con cui alcune ragazze ...

... a Roma, per il corteo pro Palestina partito alle 15 di oggi in direzioneSan Giovanni, a Roma. I manifestanti sono circa 3. La manifestazione ha richiamato migliaia di persone per ...

In seimila in piazza a Roma per la Palestina [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

Cia a Roma, due mila agricoltori in piazza Italiafruit News

Sono 15 mila i partecipanti alla manifestazione pro Palestina che sta arrivando lentamente verso piazza San Giovanni, al centro di Roma. Il corteo è scortato ...In piazza anche bandiere della Turchia e una grande riproduzione della Chiave del Ritorno. Sottratto lo stendardo di Israele dalla sede della Fao ...