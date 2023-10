Nella ripresa il Lecce fa fatica a scuotersi, mentre ilgestisce bene il vantaggio e prova a riaffacciarsi dalle parti di Falcone, spaventato da un colpo di testa di Sanabria terminato alto di ...

Il Toro espugna il Via del Mare, Lecce al tappeto 1-0 Gazzetta del Sud

Il Torino vince in trasferta, Lecce al tappeto 1-0 AGI - Agenzia Italia

AGI - Quasi un mese e mezzo dopo l'ultima volta, il Torino torna a sorridere battendo in trasferta un Lecce che sembra essersi arenato dopo un ottimo avvio di stagione. Al Via del Mare termina 1-0 per ...Per il Lecce quasi solo successi tra le mura amiche con i granata, capaci di espugnare il Via del Mare due volte in campionato e due in Coppa. L'anno scorso però fu ko ...